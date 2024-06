Claudio Bravo y la Copa América: Las aspiraciones tienen que ser las más altas posibles

El arquero Claudio Bravo habló en conferencia de prensa sobre la ambición de La Roja para la Copa América de Estados Unidos y las Clasificatorias, con buenas sensaciones de cara a ambas instancias.

"Las aspiraciones tienen que ser las más altas posibles; ya veremos en el camino si podemos acceder a ellas o no, pero nos estamos preparando bien. Estamos mentalizando bien al grupo en ese aspecto", señaló en "Juan Pinto Durán".

"En los partidos amistosos anteriores ya veníamos trabajando con esa sensación de querer hacer las cosas bien. Sirve para llegar en buenas condiciones a esta Copa. El papel que desempeñemos te marca lo que viene más adelante, que son las Clasificatorias"

"Todos los desafíos son importantes y especiales. Por un tema de lógica, por mi edad el futuro no es algo que me preocupa. Todo lo contrario, intento disfrutar el día a día y dónde me toca estar; aportar lo que más se pueda", expresó.

"Lo tomo como siempre: Un desafío sumamente importante por el hecho de querer hacer las cosas lo mejor posible y terminar una etapa magnífica en cuanto a vivir y dimensionar estos periodos de selección", sumó.

Sobre un cambio de liderazgo en el plantel, señaló que "hay mucha gente grande y que viene haciendo las cosas bien". Si bien remarcó que no es una urgencia, para Bravo "hay gente de sobra".

También abordó los desafíos para La Roja: "Lo primero es Paraguay. Tenemos un desafío importante acá en Santiago. Viene muy bien para cambiar la dinámica, la imagen y las sensaciones donde le tocaba jugar a nuestra selección. Es un beneficio mayor y eso lo tenemos que absorber rápido, hacer un buen partido".

Chile se medirá ante el conjunto albirrojo este martes 11 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.