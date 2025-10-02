Con experiencia en Champions: La Roja conoció al árbitro del crucial duelo con Egipto en el Mundial Sub 20

La selección chilena Sub 20 ya tiene árbitro definido de cara al crucial duelo ante Egipto de este viernes en la última jornada de la fase de grupos del Mundial.

Con experiencia dirigiendo en Champions League, el juez del compromiso será el italiano Maurizio Mariani, quien estará acompañado por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes, mientras que los españoles José María Sánchez e Íñigo López serán los encargados de apoyar desde fuera de la cancha.

Este será el segundo duelo en el que Mariani impartirá justicia en este Mundial Sub 20, tras haber pitado en el empate 2-2 entre Brasil y México.

Asimismo, la derrota sufrida por 2-0 ante Japón en el Estadio Nacional complicó las aspiraciones de la Selección chilena en el Mundial Sub 20, por lo que la Roja tendrá que jugarse la clasificación a los octavos de final en el partido de este viernes ante el elenco africano.

Consignar que el partido entre las selecciones de Chile y Egipto se disputará a las 20:00 horas de este viernes 3 de octubre en el Estadio Nacional.