Córdova y los amistosos con Estados Unidos: Sirven para ver en qué nivel estamos y qué nos falta

La selección chilena Sub 20 disputará este sábado y el martes 15 de octubre dos amistosos ante Estados Unidos como preparación para el Mundial de la categoría que se desarrollará el próximo año en nuestro país.

Nicolás Córdova, jefe técnico de selecciones juveniles y entrenador de la Sub 20, anticipó los cotejos frente al elenco norteamericano.

"Es súper importante jugar este tipo de partidos, el rival ya está clasificado al Mundial Sub 20, así que lo vamos a tomar con la máxima seriedad. Servirá mucho para ver en qué nivel estamos y qué nos falta. Ya hemos jugado con selecciones de otros continentes, como Australia y Canadá, también hemos enfrentado a selecciones de Sudamérica. Estos partidos con Estados Unidos, y los próximos que vienen con Perú y Noruega, seguramente nos van a ayudar mucho", expresó el DT.

Sobre los trabajos que tendrá la escuadra nacional el próximo año, sostuvo: "Vamos a trabajar exclusivamente en fechas FIFA, porque los jugadores están en los primeros equipos de sus clubes, entonces no queremos molestar a los clubes quitándole jugadores a mitad de semana".

Por último, Córdova destacó la idea de trabajo que une a todas las selecciones juveniles de Chile: "Tenemos una línea conductora para que los jugadores puedan seguir el proyecto y este no se corte en ninguna categoría. La idea es que un jugador Sub 15 trabaje por los menos cinco años bajo la misma forma para luego llegar a la Sub 20".