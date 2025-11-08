¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Canadá en el Mundial Sub 17?

La selección chilena dirigida por Sebastián Miranda continuará su lucha para avanzar de ronda en la Copa del Mundo Sub 17 en Catar, cuando enfrente a Canadá este martes, en la última fecha del Grupo K.

El equipo nacional sumó un amargo empate en la segunda jornada contra Uganda, por lo que necesita sumar una victoria para cumplir con sus aspiraciones en la cita planetaria.

El partido está programado para las 09:30 horas (12:30 GMT) del martes 11 de noviembre y podrás seguirlo a través de la señal televisiva de CHV en conjunto a la plataforma de streaming de Paramount+, y en la transmisión por cable de DirecTV.

Además, todos los detalles alrededor de este encuentro también podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.