Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago9.9°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde volverá a jugar La Roja adulta?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado nacional cerrará su año con dos amistosos más.

¿Cuándo y dónde volverá a jugar La Roja adulta?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de la agónica victoria frente a Perú en la fecha FIFA de octubre, la selección chilena volverá a la acción en noviembre, para afrontar sus dos últimos partidos del año 2025. 

Ambos duelos serán en territorio extranjero, ya que La Roja se embarcará en una gira rumbo a Rusia para disputar un cuestionado amistoso frente a la selección local, pactado para el sábado 15 de noviembre en Sochi.

Seguido a ello, el combinado nacional completará su segundo amistoso, en la misma ciudad rusa, enfrentándose nuevamente a "Los del Rimac" el martes 18 de noviembre. 

Este triangular pretende ser un precedente para los duelos que vendrán en el siguiente año, los cuales allanaran el camino para lo que será la próxima Copa América 2028 y el inicio de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2030.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada