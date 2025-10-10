¿Cuándo y dónde volverá a jugar La Roja adulta?

Luego de la agónica victoria frente a Perú en la fecha FIFA de octubre, la selección chilena volverá a la acción en noviembre, para afrontar sus dos últimos partidos del año 2025.

Ambos duelos serán en territorio extranjero, ya que La Roja se embarcará en una gira rumbo a Rusia para disputar un cuestionado amistoso frente a la selección local, pactado para el sábado 15 de noviembre en Sochi.

Seguido a ello, el combinado nacional completará su segundo amistoso, en la misma ciudad rusa, enfrentándose nuevamente a "Los del Rimac" el martes 18 de noviembre.

Este triangular pretende ser un precedente para los duelos que vendrán en el siguiente año, los cuales allanaran el camino para lo que será la próxima Copa América 2028 y el inicio de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2030.