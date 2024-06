Darío Osorio y opción de jugar ante Paraguay: Me siento bien, pero no depende de mí

Darío Osorio, volante de La Roja, se refirió a las posibilidades de jugar en el amistoso ante Paraguay, tras la lesión que sufrió en Midtjylland de la liga danesa, y afirmó que la decisión está en manos del técnico Ricardo Gareca.

"He estado entrenando apartado, no he tenido molestias, pero no depende de mí. Me siento bien, pero esas decisiones no las tomo yo", declaró en una actividad comercial.

Por último, se refirió a su gran primer semestre, en donde se coronó campeón en Dinamarca, pero fue cauto y sostuvo que su objetivo es "mejorar".

"Me lo tomo con tranquilidad, hay que seguir trabajando día a día para seguir mejorando y aportando en los partidos", sentenció.

El partido de La Roja ante Paraguay será el martes 11 de junio a las 20:00 horas (00:00 GMT) en en el Estadio Nacional.

El debut en la Copa América, en tanto, será el viernes 21 de junio ante Perú, en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.