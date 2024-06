Dávila y la Copa América: Es mi torneo más importante y hay una gran responsabilidad

Víctor Dávila, delantero de La Roja, conversó con los medios en "Juan Pinto Durán" y valoró su buen presente, remarcando que la Copa América será su primer torneo importante, el mayor de su carrera, por lo que tiene la gran responsabilidad de defender la camiseta chilena.

"Es mi primer torneo importante con la selección, estoy contento de este lindo desafío, sabemos la responsabilidad de jugar una Copa América por la selección. Será un lindo desafío, voy a disfrutarlo. Será una exigencia tremenda, sabemos lo que ha hecho Chile en este torneo, tenemos una gran responsabilidad", explicó Dávila.

El ariete de 26 años también se manifestó confiado, asegurando que esperar mostrar el buen nivel que ha exhibido en CSKA Moscú, y aprovechar la oportunidad otorgada por el técnico Ricardo Gareca.

Del mismo modo, valoró el poder compartir con dos históricos de La Roja: Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

"Sé la categoría de jugadores que son, la experiencia que pueden aportar, desde la primera vez que me tocó venir a la selección trato de aprovechar al máximo a estos referentes que son para mí. Incluso como sparring, siempre traté de acercarme a ellos para aprovechar esta oportunidad y no dejarla pasar. Podré conocerlos un poco más y eso me ayudará a seguir creciendo como jugador y persona", comentó.

Dávila también evitó profundizar sobre una posible partida de Rusia a ligas de mayor renombre: "Cuando se habla de otras ligas, como la española, te hacen sentir que se está trabajando bien, pero ahora estoy en la selección, quiero enfocarme en eso y no en rumores".

Finalmente, agradeció la confianza de Gareca por su nominación.

"No sé si seré titular en Estados Unidos, pero la confianza del entrenador, estoy agradecido. Esa confianza la única forma de respaldarla es haciendo buenos partidos y aportando a la selección, seguir haciendo lo que hago en el club", aseveró.

El próximo partido La Roja será el amistoso preparatorio ante Paraguay, el martes 11 de junio a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Nacional.