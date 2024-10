Desde la ANFP avisan: No tenemos nombres para relevar a Gareca

Ante la posibilidad de que el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, deje su cargo, en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) deben buscar un remplazante.

En ese escenario y ante la premura de los partidos de noviembre ante Perú y Venezuela, el primer nombre que asoma es el de Nicolás Córdova, hoy a cargo de la sub 20, no obstante, de acuerdo a lo publicado por El Mercurio en su edición de este jueves, en Quilín no quieren cortar el proceso que tiene punto intermedio el Sudamericano de la categoría, a realizarse en canchas incásicas, y el Mundial de Chile, de septiembre y octubre próximos.

Y más aún, dado que una fuente del directorio de la ANFP adelantó que no hay nombres para un eventual reemplazo del "Tigre".

"En la mesa no tenemos el nombre de ningún técnico que pueda llegar ahora para relevar a Gareca", contaron al matutino.

Pese a ello, tal como informó Cooperativa Deportes ayer miércoles, en la ANFP siguen esperando "un gesto" del entrenador argentino y así sentarse a negociar una salida, algo que de no concretarse, supondrá la permanencia de Gareca para los partidos de noviembre en Lima y Santiago.