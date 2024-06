Eduardo Vargas: Nadie tiene el puesto asegurado, la competencia es fuerte

Con los trabajos de La Roja ya iniciados de cara a la fecha FIFA, el delantero Eduardo Vargas se refirió a la cuenta regresiva para la Copa América, con alegría por vestir la camiseta del combinado nacional.

"Nadie tiene el puesto asegurado. Todos los jugadores que estamos acá siempre luchamos por un puesto, porque todos queremos jugar. La competencia es muy fuerte dentro de la selección", declaró a la prensa durante una actividad comercial.

"Bien. Estoy feliz de volver, de estar acá. Siempre me siento muy bien cuando trabajo con la selección y mis compañeros, que de verdad me ayudan mucho dentro del campo. Son buenos jugadores y todo se hace más fácil", sumó.

"Siempre estoy trabajando al cien por ciento, en la selección o en el club. También depende del técnico si da la confianza o no, pero siempre estoy con la mayor disposición para ver si me toca jugar", continuó el jugador de Atlético Mineiro.

"Turboman" fue consultado sobre un eventual regreso a Chile, pero señaló que "todavía estoy pensando si volver o no, porque mis hijos influyen mucho en eso; están en Brasil y mi novia es brasileña. Tengo que pensarlo bien. Mi mujer está conociendo Chile y me dijo que le gustaría vivir acá, entonces ahí me dio un poco más para pensar".

"No sé, vamos a ver para el futuro. Vamos a pensarlo y... ¿quién sabe? Tal vez un retorno a la U", esgrimió.

Sobre la ausencia de otros históricos como Arturo Vidal, Gary Medel o Charles Aránguiz, Vargas indicó que "cuando llegas al camarín y no los ves se les extraña, porque tienen un humor, siempre hacen reír al grupo; pero esas son decisiones del técnico. Él sabe las cosas que está haciendo y nosotros tenemos que acatar de la mejor manera".

La Roja tendrá su última prueba en cancha contra Paraguay en el Estadio Nacional el martes 11 de junio a las 20:00 horas. Posterior a ello vendrá el debut copero contra Perú el viernes 21 a las 20:00 de Chile (00:00 GMT) en Texas.