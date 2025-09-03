El doloroso historial de La Roja como visita ante Brasil por Clasificatorias

La selección chilena visita a Brasil este jueves 4 de septiembre por la penúltima fecha de las Clasificatorias 2026 y, además de un siempre difícil "Scratch", también se enfrenta a un aplastante registro histórico, que incluye un pasaje turbulento.

El primer duelo entre ambos elencos en Brasil por un camino mundialista fue rumbo a Suiza 1954. El 14 de marzo de aquel año, Brasil ganó por 1-0 en Maracaná con solitario gol de Baltazar da Silva y a la postre clasificó al ser el líder del grupo compartido también con Paraguay.

Hubo que esperar 35 años para un nuevo partido clasificatorio de Chile en tierras brasileñas, que terminó en un monumental escándalo que marcó negativamente al fútbol nacional, y que recientemente cumplió un nuevo aniversario.

El 3 de febrero de 1989, Brasil y Chile disputaban un partido crucial por la clasificación a Italia 90, ya que ambos vivían una verdadera final para quedarse con el cupo del grupo que completaba la eliminada Venezuela.

La Verdeamarela ganaba 1-0 gracias a la anotación de Careca al minuto 49, en una enorme actuación de Roberto Rojas, cuyas atajadas evitaron un resultado más abultado.

Sin embargo, el propio "Cóndor" Rojas protagonizó el bochorno histórico: Al minuto 73 simuló ser impactado por una bengala que cayó a unos metros de su posición, por lo que Chile se retiró por falta de garantías de seguridad.

Tras descubrirse que el golero en realidad cortó con una hoja de afeitar escondida en su guante, el partido se le dio a Brasil por 2-0, Chile quedó eliminado del Mundial y además fue descalificado para la ruta a Estados Unidos 1994. Respecto a Rojas, fue castigado a perpetuidad y no volvió a jugar, aunque recibió una amnistía en el 2000.

Para Francia 1998 el campeón Brasil quedó directamente clasificado, por lo que Chile volvió a visitar a la "Canarinha" en las desastrosas Eliminatorias a Corea-Japón 2002.

Pese al triunfo 3-0 de la primera rueda en el Nacional, una Roja ya colista y dirigida por Jorge Garcés perdió 2-0 en Curitiba: Edilson (53') y Rivaldo (64') fueron los verdugos.

En las Clasificatorias a Alemania 2006 llegó una goleada que dejó huella, pues Chile fue vapuleado 5-0 por un equipo liderado por Adriano, Ronaldo y Robinho, la "bestia negra" de nuestra selección.

Aquel 4 de noviembre de 2005, en el Estadio "Mané Garrincha" de Brasilia, anotaron el zaguero Juan (11'), Robinho (21') y Adriano tres veces (27', 29' y 90+3').

La diferencia fue tal que las imágenes del partido fueron utilizadas para uno de los recordados comerciales de la campaña "Jogo Bonito" que la marca Nike llevó en torno al equipo brasileño por aquella época.

La ilusión chilena de sumar en Brasil se encendió hacia Sudáfrica 2010 en Salvador de Bahía, gracias a un doblete de Humberto Suazo que había puesto el 2-2 parcial.

Sin embargo, Nilmar marcó dos goles seguidos en la recta final para sellar un triplete y dejar la cuenta 4-2 aquella noche del 9 de septiembre de 2009.

Hubo otro salto al ser Brasil el anfitrión del Mundial 2014, por lo que Chile regresó a aquel país en Clasificatorias en la ruta a Rusia 2018.

Era la última fecha y La Roja necesitaba no perder por más de un gol, pero sufrió un traumático 3-0 que dejó a la "Generación Dorada" fuera de la Copa del Mundo, rematando un frustrante proceso que dio paso a la debacle criolla.

El último registro entre ambos elencos en Brasil fue otra goleada contra Chile: Un 4-0 sobre el césped del Maracaná en la penúltima fecha hacia Qatar 2022, el 24 de marzo de aquel año.

Neymar (44'), Vinícius Jr. (45+1'), Philippe Coutinho (72') y Richarlison (90+1') golpearon a un Chile que finalmente quedó fuera del repechaje por cinco puntos.

Esta nueva visita de La Roja al Maracaná, con el peso de no sumar puntos como visita ante Brasil, arrancará a las 20:30 horas de Chile y podrás seguirlo en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.