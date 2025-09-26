En España aseguraron que La Roja está preparando una oferta a Pellegrini si no renueva con Betis

En medio de las dudas que existen sobre la renovación de Manuel Pellegrini en Real Betis, en España aseguraron que la Federación de Fútbol de Chile buscará aprovechar esta situación y evalúa ofrecerle la banca de La Roja al "Ingeniero".

De acuerdo a Estadio Deportivo de Sevilla, la FFCH buscará "más pronto que tarde" a Pellegrini para meter a la selección chilena en el Mundial de 2030.

"El organismo presidido por Pablo Milad se ahorró 1,3 millones de dólares del finiquito de Ricardo Gareca al quedarse los andinos sin opciones de jugar la magna cita de 2026, interpretando todos que el nombramiento de Nicolás Córdova como interino es un guiño para esperar a Manuel Pellegrini, al que le darían mando en plaza y un salario importante", detalló el citado medio.

En la misma línea, el citado portal indicó que la idea de la FFCH es recibir una respuesta a más tardar en el próximo verano europeo, considerando que además de las clasificatorias, en el horizonte también asoma la Copa América de 2028.

Sin embargo, en la publicación advirtieron que este escenario solo será posible en caso de que el club sevillano no ceda a los deseos del estratego, quien pretende extender su vínculo precisamente hasta 2028.

Asimismo, plantearon que para cumplir con el sueldo requerido por Pellegrini para el cuadro bético es indispensable clasificarse a la próxima Champions League, motivo por el cual esperarán hasta la primavera del Viejo Continente (otoño en Chile) para extender el vínculo del director técnico de 72 años.