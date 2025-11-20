Este sábado Chilevisión transmitirá el partido "Rojo Histórico"

Este sábado 22 de noviembre a partir de las 19:30 horas Chilevisión -a través de la señal abierta y sus plataformas digitales- transmitirá un partido entre un conglomerado de leyendas de la Roja (denominado "Rojo histórico") e integrantes de la Selección Sub 23 que, bajo el liderazgo de Iván Zamorano como capitán, obtuvieron medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

En el encuentro, que se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, participarán destacadas figuras de diversas generaciones. Además de "Bam Bam", de aquella selección medallista olímpica participarán Nelson Tapia, Pedro Reyes, Rafael Olarra, Sebastián "Chamagol" González, Cristián Alvarez, Pablo Contreras, Reinaldo Navia y Jorge Valdivia.

Se enfentarán a jugadores como David Pizarro, Matías Fernández, Jean Beausejour, Mauricio Pinilla, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Esteban Paredes y José "Pepe" Rojas, entre otros.