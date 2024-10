Fabián Hormazábal se enfocó en La Roja: "Espero estar a la altura"

Tras la victoria por 1-0 sobre Unión La Calera, Universidad de Chile festejó con la figura de Fabián Hormazábal, autor de la única conquista de su equipo y que repasó el partido, además de palpitar su primera incorporación a La Roja.

En diálogo con TNT Sports, el zaguero remarcó que "era un triunfo que necesitábamos para sacudirnos del accidente que tuvimos la semana pasada. Gracias a Dios pudimos hacer un buen partido. Por ahí nos falta un poco más de contundencia para cerrarlo, pero bien, estamos felices, felices por el equipo y porque sumamos de tres nuevamente".

"Espero estar a la altura (en la selección), me siento muy preparado, me pilla un momento muy maduro. Voy a ir con todo, a disfrutar y a dejar todo. En lo personal, te llena de confianza, de alegría, de emoción, empiezas a acordar todo lo que viviste para atrás, todo lo que te costó. Me ha tocado dar la vuelta larga, mucho sufrimiento detrás con la familia, pero ahora estamos cosechando lo que sembramos", finalizó el oriundo de Machalí.

Con respecto la disputa con Colo Colo por el título, el carrilero aseguró que "la ilusión es la misma que tuve desde el primer día, la que tenemos todos. Tenemos un objetivo en mente y vamos a pelear, vamos a dejarlo todo hasta la última chance que tengamos. Vamos a dejar todo, vamos a hacer nuestra tarea, vamos a dejar la vida".

Con Hormazábal en la lista, La Roja recibirá a Brasil este jueves 10 de octubre a las 21:00 horas y luego visitará a Colombia el martes 15 a las 17:45.