Gabriel Suazo: Demostramos que con nuestro juego podemos competir
"Nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que somos capaces de competir frente a cualquiera", dijo.
"Nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que somos capaces de competir frente a cualquiera", dijo.
El capitán de la selección chilena, Gabriel Suazo, valoró los triunfos de La Roja ante Rusia y Perú, remarcando tras vencer al equipo del país vecino que el equipo se mentaliza en consolidar un alza de rendimiento.
"En todo este proceso desde la eliminación del Mundial nos tenemos que acostumbrar a ganar, acostumbrarnos a esa sensación de que no da igual empatar o perder. Esta selección tiene que ganar contra el rival que sea y dónde sea; competir", expresó tras el partido.
"Creo que hemos demostrado que con nuestro juego podemos competir y volver a llevar a nuestra selección donde tiene que estar, que es peleando por ir a un Mundial y por una Copa América. Vamos a seguir trabajando para lograr esos objetivos", sumó.
En esa línea Suazo dijo que "el proceso se comienza desde abajo; pasar momentos difíciles todos juntos. Ahí se construye un grupo para conseguir cosas importantes. Esa es la base. Con Nico (Córdova) y su cuerpo técnico estamos completamente a disposición, por más que no sabemos lo que va a pasar en el futuro".
"Hemos estado demostrando en este proceso, no tan solo a la gente de afuera, si no también a nosotros. Nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que somos capaces de competir frente a cualquiera, y con esa sensación nos quedamos", complementó.
Respecto al duelo como tal ante Perú, el carrilero zurdo apuntó: "Demostramos desde el comienzo que queríamos ser dueños del partido y creo que así fue desde la posesión".
"Luego, lamentablemente, llegó la expulsión de Iván Román. No pasa absolutamente nada, es un tremendo jugador y se equivocó. Nadie le dijo nada, al contrario, lo apoyamos. Tiene un futuro muy grande", indicó para respaldar al central de 19 años.
"En el vestuario quedó claro que estábamos para ganarlo, por más que teníamos uno menos. Queríamos ir a presionar y jugar nuestras cartas sin meternos atrás. Lo demostramos", agregó sobre la contienda en Sochi.
Por otro lado, Suazo habló sobre Sevilla y dijo que pese a ser importante, aún queda un partido antes del derbi con el Real Betis de Manuel Pellegrini. También contó que Alexis Sánchez sigue de cerca todas las categorías de La Roja y "está con muchas ganas de si en algún momento le toca volver, está seguro y cien por ciento a disposición".