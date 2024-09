Gabriel Suazo: Es esencial estar juntos en momentos difíciles

El seleccionado nacional Gabriel Suazo palpitó en "Juan Pinto Durán" lo que será el duelo clasificatorio contra Bolivia, con obligación de reponerse y obtener un triunfo para alejarse del último puesto y aspirar a un salto de posiciones.

"Simplemente para salir adelante está ser positivo. Es algo esencial las energías positivas, por eso quise viajar y estar con el equipo, por más que no me tocase jugar. Es importante estar juntos y cerrar nuestras filas, compartir con el cuerpo técnico", dijo en conferencia de prensa.

"Es esencial estar juntos en momentos difíciles y complicados, como creo que todos hemos pasado en nuestras carreras. Si nos separamos se complica todo. Juntos, se pueden sacar las cosas adelante", agregó.

"Toda la gente comenta y habla de lo negativo, lamentablemente. Nosotros adentro siempre tratamos de estar positivos. Sabemos que para ganar tenemos que hacer goles. Antes de que llegara Ricardo (Gareca) tuvimos rachas de no poder convertir, y cuando llegó le hicimos tres a Albania, dos a Francia y tres a Paraguay. Entonces, no es que no tengamos gol, son momentos", contestó a los medios.

El lateral, suspendido contra Argentina, repasó el partido de sus compañeros en Buenos Aires y dijo que "siempre ha sido complicado", tanto "en esta fecha como en anteriores, con la Generación Dorada y los mejores jugadores. Fue un resultado muy abultado para todo lo que se mostró, pero ya está. Nosotros seguimos trabajando y confiando en lo que hacemos".

"Los resultados positivos van a seguir viniendo, vamos a poder marcar y darle una alegría a nuestra selección. Ese es nuestro pensamiento siempre, por más que desde afuera se hable. Vamos a ganar este martes, para nosotros es una final", agregó.

Respecto a Bolivia, Suazo analizó: "Sabemos las diferencias que tienen cuando juegan de local y de visita. Hoy en día todas las selecciones son complicadas, con su forma de juego, estilo y forma de sacar resultados. Nosotros tenemos que tener las armas suficientes para ganar".

"Son importantes los 90 minutos. Se va sentir, pero no tenemos que estar presionados de ganar en el minuto uno. Obviamente vamos a salir con todo. Lo más importante es la actitud, el corazón, la garra", complementó.

"Con la calidad de jugadores que tenemos podemos ganarle a cualquiera. Simplemente pasa por un tema de actitud, pasa por jugar con ese sentimiento. Si jugamos así, vamos a estar mucho más cerca de ganar", finalizó.

La Roja recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional el martes 10 de septiembre a las 18:00 horas y podrás seguirlo en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.