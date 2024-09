Gareca admitió crisis de La Roja: Deportivamente, no la estoy pasando bien

El entrenador de La Roja, Ricardo Gareca, abordó el mal momento de la selección y admitió la crisis deportiva del combinado nacional, que está hundido en la parte baja de las Clasificatorias sudamericanas.

"En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados; en ese aspecto, no la estoy pasando bien", señaló al espacio La Mesa del Fútbol, emitido en YouTube.

"Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás y Chile siempre ha sido competitivo, lo que pasa es que le costó", añadió.

El DT expresó que el camino para el equipo nacional "es volver a encontrarse y que aspire a volver a estar en un Mundial", pues generalmente "es protagonista en las competencias que le ha tocado disputar".

"No estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No tengo ninguna intención en particular, la única intención que tengo es clasificar al Mundial", expresó.

"Es un proceso con dos Mundiales que estamos fuera, lo que lleva con el tiempo a replantear algunas cosas futbolísticas y quiénes son los jóvenes que pueden sumarse. Chile está en ese proceso; un proceso de ver y de encontrar cuanto antes para dar resultados", complementó.

La Roja tiene en el horizonte a las selecciones de Brasil y Colombia para las próximas jornadas clasificatorias, el 10 y 15 de octubre.