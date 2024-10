Gareca: La responsabilidad mayor es mía, eso me lleva a reflexionar

El seleccionador de La Roja, Ricardo Gareca, habló tras la goleada recibida en Colombia por las Clasificatorias y abordó la posibilidad de una posible renuncia ante la crisis del equipo, que es colista de la tabla.

"Necesito enfriarme, tranquilizarme. Hay tiempo. Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, en estos momentos no estoy en condiciones de poder manifestarlo", dijo en conferencia de prensa.

"Estoy acostumbrado a reflexionar en cualquier resolución que tome. ", agregó.

"La responsabilidad mayor es mía. Más allá de una actuación que no le gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad. Eso me lleva a reflexionar de lo que vi en el campo de juego y lo que puedo analizar (en video)", sumó.

"No acostumbro a tomar resoluciones en caliente. El resultado no me gustó, este rendimiento no me gustó, eso me lleva a tomar tiempo para pensar si puedo revertir esto", continuó.

"No puedo ocultar la realidad. No son decisiones que tomo yo, hay cosas que puedo reflexionar, pero a lo mejor la dirigencia también tiene que reaccionar y pensar. Esta es la primera vez que manifiesto públicamente una postura que no es terminante", indicó el "Tigre".

Respecto al partido en Barranquilla, expresó que hubo "una superioridad importante de Colombia sobre nosotros, que no esperaba". Además, recalcó que "prefiero reflexionar y tomarme mi tiempo para dar un mensaje. Sobre la continuidad, hoy no puedo asegurar nada, de parte mía".

Con una crisis en la cancha, cuestionamientos a la banca técnica y apenas cinco puntos, en el horizonte asoman Perú en Lima y Venezuela y Santiago como próximos rivales para las Clasificatorias, en la fecha FIFA de noviembre.