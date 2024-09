Gareca no consideró a Brereton, Arias ni Isla: "Queremos ver otras opciones"

El entrenador Ricardo Gareca sorprendió con su nómina de La Roja para medirse ante Brasil y Colombia por las Clasificatorias, especialmente por las ausencias de Ben Brereton, Gabriel Arias y Mauricio Isla, que venían siendo convocados en instancias anteriores.

"Nosotros podemos considerar fecha a fecha. Más allá de la sostenibilidad, queremos tener resultados. Tiene que haber rendimiento, y eso nos lleva a que, dentro de una base, queremos ver otras opciones", dijo en conferencia de prensa.

"Se ven jugadores que antes no estaban, y otros que estaban ahora no se ven. Es ver otra opción, simplemente eso, no es nada más ni pasa por otra cosa", sumó.

"No vemos a nadie que haya salvado a Chile, que ha destacado o descollado. Chile tiene excelentes jugadores, confiamos en ellos, pero no vemos a ningún salvador: No lo ha tenido hace tiempo ni lo está teniendo ahora. El salvador tiene que ver con conformar un buen equipo", agregó.

En específico, Gareca fue consultado sobre Brereton, quien era fijo en La Roja y durante su proceso ha tenido un rol secundario, siendo reemplazado en el primer tiempo contra Bolivia.

"Brereton me gusta... Si no me gusta, no lo hubiese nominado; en mis ocho partidos lo hice. Quiero ver (opciones), y en ese sentido creo que en la selección no hay nadie que pueda hacer algo diferente", aclaró.

"Por ahí hay otras opciones que juegan en su puesto, y quiero ver. Por ejemplo, está Lucas Cepeda", complementó.

Respecto a la ausencia de Arias, indicó: "Así lo resolví. Tuve una conversación con él y prefiero que se enfoque donde debe estar. Es una decisión mía".

Chile chocará con Brasil en el Estadio Nacional el jueves 10 de octubre (21:00 horas) y visitará a Colombia en Barranquilla el martes 15 (17:30).