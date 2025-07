Gareca volvió a comentar su paso por la Roja: Simplemente no pude encaminarla

El extécnico de la selección chilena Ricardo Gareca volvió a referirse a su paso por la Roja y contó que los malos resultados conseguidos en la Copa América de Estados Unidos 2024 comenzaron a mermar la confianza de la gente en su trabajo.

"Seguramente, no le habré encontrado la vuelta. Yo creo arrancamos bien. Al principio, me entusiasmé con los dos o tres partidos que hicimos, lo que le pasó a mucha gente. Se pensaba que íbamos a hacer una mejor Copa América y no lo hicimos una buena. Ahí empezó un poco todo", dijo el entrenador.

"No pudimos encaminar al equipo en plenas Clasificatorias. La cosa no fue como esperaba y no le encontré la vuelta", añadió en diálogo con el periodista argentino Juan Pablo Varsky.

"Otro problema fue que tuvimos muchas lesiones y eso nos perjudicó. Alexis Sánchez, por ejemplo, recién pude contar con él en la última fecha contra Argentina y Bolivia. Es un muchacho muy importante, pero tuvo muchas lesiones en la última etapa", complementó.

"Enumerarte todo en este momento sonaría como una excusa. Algo que en este momento no me sirve ni a mí y de nada, en general. Simplemente no pude encaminar a la selección chilena", cerró.