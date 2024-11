Gareca y el choque con Venezuela: Sigo teniendo fe, pero será muy difícil

Ricardo Gareca, entrenador de La Roja, entregó sus conceptos antes de enfrentar a Venezuela por la fecha 12 de las Clasificatorias y puso el foco en la ilusión, pese a la marcada distancia en la tabla, donde Chile es colista.

El DT declaró en conferencia de prensa que simplemente "así se dieron los resultados", aunque "tengo metas, no doy nada por perdido. Sigo teniendo fe y la misma convicción desde el primer momento".

"Estamos muy bien. El partido va a ser muy difícil, como todos los que hemos enfrentado. Vamos a enfrentar a una selección que está muy bien anímicamente, en un momento muy bueno y que lucha por primera vez en su historia de poder meterse en un Mundial", indicó.

El estratega defendió su postura de no hacer cambios contra Perú, ya que "me gustó el desarrollo en el juego, se vio algo mejor plasmado. No quedamos conformes con el resultado, pero sí en el rendimiento".

Ricardo Gareca y tardías susticiones: No veíamos motivo para hacer los cambios #CooperativaContigo https://t.co/0ridcCTxg1 pic.twitter.com/QhwvAtxB26 — Cooperativa (@Cooperativa) November 16, 2024

"La propuesta es ir a tratar de buscar el partido y obtener el resultado que necesitamos para seguir con vida y chances; tratar de ganar, no veo otra alternativa y siempre lo hemos intentado", sumó respecto a la Vinotinto.

"De parte de ellos va a haber un clima optimista, pero nosotros tenemos expectativas de poder comenzar a mejorar. Va a ser un partido intenso, ojalá podamos sacar el mejor resultado", indicó.

Gareca señaló que los balances negativos a su proceso "son análisis que hacen ustedes (los periodistas) de la situación, no tengo respuesta alguna. Llegará un momento en que los dirigentes analizarán, no yo".

Gareca y su continuidad: Soy consciente de todo, no analizo escenarios negativos #CooperativaContigo https://t.co/miDPQKrcnA pic.twitter.com/LDNRzLUbzW — Cooperativa (@Cooperativa) November 18, 2024

También opinó sobre la baja venta de entradas: "La gente nos ha apoyado siempre, no puedo pedirle más. Nos ha dado muchísimo y ahora le tenemos que dar a la gente resultados, que empiece a creer. Ojalá que pudieran venir a apoyarnos, pero comprendo la situación".

Las acciones en el Estadio Nacional arrancarán a las 21:00 horas de este martes 19 de noviembre y tendrán la cobertura de Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.