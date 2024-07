Gareca y el posible homenaje a Di María en el duelo con Chile: No me importa lo que hagan

El argentino Ricardo Gareca, técnico de la selección chilena, habló sobre el desafío en las clasificatorias que se jugarán en septiembre y se refirió al posible homenaje de la Albiceleste a Angel Di María, señalando que es un tema sin importancia.

"Le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa, que Argentina haga lo que crea conveniente para su selección y si decide hacer un homenaje a Di María está en su derecho. Chile va a tratar de meterse en lo que le interesa que es sacar el partido adelante", declaró en diálogo con DirecTV Sports.

En la misma línea, recalcó que "la realidad de Argentina es completamente diferente a la de Chile y yo tengo que ocuparme de sacar el partido adelante y hacer lo mejor que pueda para sumar. Y si Argentina le quiere dar o no importancia es problema de Argentina".

"Si hay algo que ha demostrado Argentina, es seriedad. Siempre ha sido una selección seria y sobre todo estos muchachos que le han dado cantidad de satisfacción al pueblo. No me importa lo que hagan, me parece que va a estar bien para Argentina, yo me tengo que ocupar en que Chile haga su mejor partido para que se meta en la clasificación", sentenció.

El duelo entre Chile y Argentina será en septiembre en Buenos Aires, por la séptima fecha de las Clasificatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.