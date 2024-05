Gonzalo Jara contó de duro encontrón con Alexis Sánchez en 2016: No todos éramos amigos

El exdefensor de la selección chilena Gonzalo Jara fue el primer invitado al programa "Generación Dorada", de Canal 13, y entre sus revelaciones contó detalles de lo que se vivió en el exitoso proceso que llevó a la Roja a ganar dos Copa América y a clasificar a dos mundiales de manera consecutiva.

"Hay peleas, no a combos, más bien discusiones fuertes entre nosotros. Y hay mucha gente que nos dice: 'Usted es amigo de Alexis, Isla o cualquiera', y yo le digo: 'No somos amigos'. Y me responden: 'pero, ¿cómo no son amigos?'", contó.

El exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile expresó que "la verdad es que no todos lo somos. Si bien es cierto que convivimos muchos años y nos conocemos todos muy bien, hay jugadores con los que uno comparte más, es como en cualquier trabajo. No es que los 23 jugadores éramos amigos, para nada".

En ese contexto reveló detalles de una discusión con Alexis Sánchez en la Copa América de Estados Unidos 2016.

"Lo que me haya dicho él no importa, el contexto era porque no le tocaba la pelota. Alexis siempre descendía a buscar la pelota y nosotros no se la tocábamos. Yo no se la daba y se enojaba, pero él sabía que no tenía que bajar porque él era importante para nosotros 10 metros fuera del área creando y generando cosas", contó.

"Nosotros teníamos adelante a Marcelo Díaz, Arturo Vidal y Charles Aránguiz, que era quienes debían hacerle llegar la pelota. Que Alexis descendiera no provocaba nada para nosotros, él debía ocupar un espacio y una posición que era la asignada en el campo de juego", explicó.

Jara también recordó el episodio que vivió con Edinson Cavani en la Copa América de Chile 2015, y dijo no estar arrepentido.

"No me arrepiento en absoluto. ¿Quién no la hizo de los que jugaron fútbol? ¿Quién no pisó a un compañero? Era algo que después sale como se vio, y es lamentable, pero no me arrepiento para nada", expresó.

"Si la consecuencia de esto fue que Uruguay jugara con 10 y ser campeones de América, no me arrepiento", finalizó.