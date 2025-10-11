Ian Gárguez y Lautaro Millán debutaron por La Roja adulta en el amistoso ante Perú

Pese a que la participación de la selección chilena en el Mundial Sub 20 no dejó buenas sensaciones, tanto el defensor Ian Gárguez como el volante Lautaro Millán pudieron sacar cuentas alegres después de debutar en La Roja adulta este viernes.

Ambos futbolistas entraron en la lista de convocados por el técnico interino Sebastián Miranda, por ende, estuvieron presentes en el amistoso que terminó con victoria 2-1 frente a Perú en el Bicentenario de La Florida.

En ese sentido, el lateral de Palestino hizo su ingreso al minuto 77 reemplazando a Francisco Sierralta y posicionándose como central. Por su parte, el mediocampista de Independiente sustituyó a Javier Altamirano a los 83' y fue clave aportando ofensiva en el desenlace del encuentro.

"Estoy muy contento. Agradezco al cuerpo técnico y a esta selección por darme esta oportunidad. Le agradezco a mi club y a (Gustavo) Quinteros, que me dejaron quedarme para cumplir mi sueño", reconoció Millán con ESPN.

Ahora, ambos jugadores regresarán a sus clubes a la espera de una nueva citación para la fecha FIFA de noviembre, donde Chile enfrentará a Rusia y nuevamente a Perú.