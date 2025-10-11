Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago10.3°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Ian Gárguez y Lautaro Millán debutaron por La Roja adulta en el amistoso ante Perú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Me dejaron cumplir mi sueño", reconoció el volante de Independiente.

Ian Gárguez y Lautaro Millán debutaron por La Roja adulta en el amistoso ante Perú
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pese a que la participación de la selección chilena en el Mundial Sub 20 no dejó buenas sensaciones, tanto el defensor Ian Gárguez como el volante Lautaro Millán pudieron sacar cuentas alegres después de debutar en La Roja adulta este viernes.

Ambos futbolistas entraron en la lista de convocados por el técnico interino Sebastián Miranda, por ende, estuvieron presentes en el amistoso que terminó con victoria 2-1 frente a Perú en el Bicentenario de La Florida.

En ese sentido, el lateral de Palestino hizo su ingreso al minuto 77 reemplazando a Francisco Sierralta y posicionándose como central. Por su parte, el mediocampista de Independiente sustituyó a Javier Altamirano a los 83' y fue clave aportando ofensiva en el desenlace del encuentro.

"Estoy muy contento. Agradezco al cuerpo técnico y a esta selección por darme esta oportunidad. Le agradezco a mi club y a (Gustavo) Quinteros, que me dejaron quedarme para cumplir mi sueño", reconoció Millán con ESPN.

Ahora, ambos jugadores regresarán a sus clubes a la espera de una nueva citación para la fecha FIFA de noviembre, donde Chile enfrentará a Rusia y nuevamente a Perú.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada