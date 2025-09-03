"Incomprensible": Alcalde de Coquimbo se sumó a las críticas a Nicolás Córdova

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, quien fuera futbolista profesional e incluso parte de selecciones menores, se sumó a las críticas a los dichos del técnico de la Roja, Nicolás Córdova, respecto a los jugadores de Coquimbo Unido.

En conferencia de prensa, el entrenador de la selección adulta y del combinado sub 20, respondió a Cristián Zavala, quien se quejó por la nula presencia de jugadores del líder de la Liga de Primera en la Roja.

"Los dos jugadores de Coquimbo que están siendo seguidos son Salinas y Chandía, y bajo nuestros parámetros ya tenemos a futbolistas que están por sobre ellos", fueron algunas de las palabras expresadas por el DT, tras lo cual mencionó al joven delantero Martín Mundaca, a quien dejó fuera de las nóminas sub 20 por "rendimiento".

Ante ello, el propio club nortino sacó un comunicado y sobre el mismo posteo se expresó el jefe comunal del puerto "pirata".

"Resulta incomprensible que el seleccionador de La Roja critique públicamente a los jóvenes de Coquimbo Unido, equipo puntero del torneo y con un rendimiento histórico", escribió en X Manoucheri.

Quien fuera seleccionado chileno sub 23 agregó que "nuestros jugadores han demostrado en cancha que tienen talento, carácter y condiciones para defender a Chile. Lo que necesitan es confianza y respaldo, no juicios inoportunos fuera de tiempo".

"El fútbol chileno se construye valorando a sus nuevas generaciones, no desmereciéndolas. En Coquimbo estamos demostrando que sí hay presente y futuro para La Roja", concluyó.