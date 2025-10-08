Iván Román fue liberado de La Roja por lesión y citaron a dos jugadores de la Sub 20

Durante la tarde de este miércoles, se dio a conocer que el defensor nacional Iván Román fue liberado de la concentración de la selección chilena para el duelo ante Perú debido a una fractura en su muñeca izquierda y se sumarán Ian Garguez y Agustín Arce a los entrenamientos.

A raíz de un malestar que arrastra de un compromiso junto a Atlético Mineiro en Brasil, Román recibió atención médica y tras la evaluación se dio a conocer la gravedad del asunto.

"Ante la sospecha clínica se realizó estudio de imágenes que confirmó fractura de escafoides que limita actividad deportiva de contacto y tiene indicación quirúrgica. Su recuperación excede los plazos de la presente fecha FIFA", informó el parte médico.

Asimismo, la Gerencia de Selecciones de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) dio a conocer que el Cuerpo Técnico de La Roja ha decidido convocar Ian Garguez de Palestino y Agustín Arce de Limache.

El duelo entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas y podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl.