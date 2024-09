Jordhy Thompson se descargó por su ausencia en La Roja: Chile no me ama ni me quieren llamar

Jordhy Thompson, exvolante de Colo Colo y actualmente en Orenburg de Rusia, se descargó en sus redes sociales por no estar en los planes del técnico Ricardo Gareca en la selección chilena.

En una transmisión en Instagram, el formado en Colo Colo aseguró que "Chile no me ama, no me quieren ni llamar".

Del mismo modo, el antofagastino remarcó que "estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde y tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien".

Thompson también pidió espacio en La Roja para Damián Pizarro, su amigo que partió a Udinese en el fútbol italiano.

"Falta Damián Pizarro también, si es terrible bueno. No entiendo por qué no lo llaman. ¿Con Pizarro y Thompson en la selección? No, ahí era", señaló.

A mediados de mayo, Gareca había sido consultado con respecto a Thompson, señalando que con su cuerpo técnico estaban siguiendo al extremo y descartó, en aquella ocasión, que su ausencia en las nóminas fuera por los problemas legales que arrastra el jugador, por la investigación por femicidio frustrado en contra de su expareja.