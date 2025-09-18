Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.2°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Jugador chileno sub 20 anotó un doblete en la final y se coronó campeón en Brasil

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Se trata de Cristóbal Chadwick, quien juega en Cuiabá.

Jugador chileno sub 20 anotó un doblete en la final y se coronó campeón en Brasil
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El joven futbolista Cristóbal Chadwick brilló al anotar un doblete en la final del Campeonato Matogrossense sub 20, coronándose campeón con Cuiabá de Brasil tras vencer 2-0 a Luverdense.

El formado en la cantera de Everton lideró la victoria de su equipo al abrir el marcador con un penal en el minuto 65 y ampliar la ventaja con otro gol en el minuto 74.

A pesar de su destacada actuación en Brasil, el joven delantero no fue incluido en la nómina final de la selección chilena sub 20 para el Mundial que se disputará en nuestro país.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada