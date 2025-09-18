Jugador chileno sub 20 anotó un doblete en la final y se coronó campeón en Brasil

El joven futbolista Cristóbal Chadwick brilló al anotar un doblete en la final del Campeonato Matogrossense sub 20, coronándose campeón con Cuiabá de Brasil tras vencer 2-0 a Luverdense.

El formado en la cantera de Everton lideró la victoria de su equipo al abrir el marcador con un penal en el minuto 65 y ampliar la ventaja con otro gol en el minuto 74.

A pesar de su destacada actuación en Brasil, el joven delantero no fue incluido en la nómina final de la selección chilena sub 20 para el Mundial que se disputará en nuestro país.