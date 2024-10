Kuscevic: No hay excusas, somos la selección que más necesita los puntos

El seleccionado nacional Benjamín Kuscevic atendió a los medios durante este sábado y se refirió al complicado momento que atraviesa La Roja, ubicado en último lugar de la tabla tras la novena fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

"A este nivel estamos acostumbrados a que los resultados manden. El cuerpo técnico cuenta con nuestro apoyo y más allá de enfocarnos en que pasará, hay que poner atención en el próximo duelo ante Colombia de visita que será una final", expresó el zaguero central.

Seguido a ello, Kuscevic analizó que: "Es un golpe para nosotros, pero tenemos la opción de seguir peleando y nosotros no nos vamos a rendir. No vamos a esconder que no nos gusta estar últimos, pero queda mucho y son casi siete cupos los que van al Mundial".

"Chile siempre quiere ganar. Estamos necesitados con los puntos. Nos dio un impulso anímico que competimos bien con Brasil y nos dolió el segundo gol, no merecíamos una derrota. Hay cosas que mejorar las cosas tácticas", añadió.

Finalmente, el defensor cerró diciendo: "Colombia es un rival fuerte. Está bien en la tabla y aunque perdió ahora jugó en unas condiciones que son muy complejas en Bolivia. Sabemos que Barranquilla también tiene características especiales, pero no hay excusas. Somos la selección que más necesita los puntos".