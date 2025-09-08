La alineación de La Roja para recibir a Uruguay por la última fecha de las Clasificatorias
La selección chilena, adiestrada por el técnico interino Nicolás Córdova, se prepara para cerrar las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026 recibiendo a Uruguay en Santiago. Para esta ocasión, el equipo sumará variantes en la alineación titular respecto al partido con Brasil en el Maracaná.
