La Roja anunció su nómina para el clásico del Pacífico frente a Perú

Este lunes, la selección chilena que es dirigida interinamente por el cuerpo técnico que encabeza Nicolás Córdova compartió la lista de los 23 jugadores nominados para el amistoso ante Perú en octubre.

Entre las grandes sorpresas para esta convocatoria, destaca la presencia del portero Jaime Vargas, de Deportes Recoleta; junto al lateral Francisco Salinas, de Coquimbo Unido.



Así mismo, Nicolás Díaz y Clemente Montes vuelven a estar considerados en la citación. Mientras que algunas de las ausencias más notorias son Alexis Sánchez, Paulo Díaz y Luciano Cabral.

A la espera de una programación, La Roja se medirá a Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida después de un acuerdo logístico de la ANFP en medio de la disputa del Mundial sub 20 en el país.