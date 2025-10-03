Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja confirmó horario y estadio para su amistoso con Perú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La selección chilena tendrá un único partido en esta ventana internacional.

La Roja confirmó horario y estadio para su amistoso con Perú
 Photosport
A través de sus redes sociales, la selección chilena oficializó la programación definitiva y el estadio para enfrentar a Perú en la venidera fecha FIFA de este mes de octubre.

La Roja lanzó la venta de entradas para su único amistoso en esta ventana internacional, que se jugará el viernes 20 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Respecto a la venta de tickets, se informó que el compromiso únicamente contará con público local (es decir, chileno).

Las Galerías Norte y Sur están disponibles a un total de $12.000 tras sumar el cargo por servicio; mientras que Andes asciende a $17.600 y Tribuna Pacífico a $40.700. Todas las localidades salvo Pacífico tendrán un precio especial para niños: $5.500.

