15:57 - | ¡BEN BRERETON SE PERDIÓ EL TERCERO Y ACABÓ EL PARTIDO! El delantero desperdició un mano a mano con Gallese en la última. De todas maneras, La Roja remontó por 2-1 ante Perú, pese a la expulsión de Román

15:23 - | ¡GOOOOOOOOOL DE CHILEEEEEE! Darío Osorio recuperó, se mandó un carrerón y venció a Pedro Gallese en el mano a mano. La Roja lo da vuelta y vence por 2-1 a Perú

15:17 - | ¡GOOOOOOL CHILENOOOOO! Salinas atacó al primer palo en un córner. Gallese atajó como pudo, pero Felipe Loyola cazó el rebote para el 1-1 de La Roja ante Perú

15:08 - | ¡EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO! La Roja está 1-0 abajo en su amistoso contra Perú

15:06 - | Los jugadores ya regresan a la cancha para reanudar las acciones

14:52 - | ¡PRIMER TIEMPO TERMINADO! La Roja cae por 1-0 en su amistoso con Perú en Sochi

14:39 - | ¡Gol de Perú! Alex Valera no falló desde el punto penal. La Roja cae por 1-0 ante el cuadro bicolor y está con uno menos tras la expulsión de Iván Román

14:36 - | ¡PENAL PARA PERÚ Y EXPULSIÓN EN CHILE! La Roja cometió un error en la salida. Iván Román la perdió y bajó a Alex Valera cuando se iba en demanda del arco

14:05 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! La Roja cierra su año 2025 enfrentando a Perú en un amistoso internacional en Sochi, Rusia

14:04 - | Listo el sorteo entre los capitanes Gabriel Suazo y Pedro Gallese. El duelo está por comenzar

13:59 - | ¡Manos al corazón! Ahora es turno para el himno nacional de la República de Chile

13:59 - | En primer lugar se entona el himno de la República del Perú, cuya selección en el papel oficia como visitante

13:59 - | ¡EQUIPOS AL CAMPO DE JUEGO! Chile, Perú y los árbitros desfilan hacia la cancha en Sochi, Rusia, para su amistoso internacional

13:55 - | Primer movimiento en los túneles. Los suplentes y cuerpos técnicos se dirigen a sus respectivas bancas

13:53 - | El público sigue llegando al Estadio Olímpico Fisht, pero de todas maneras las gradas están mayormente desocupadas

13:52 - | El arbitraje será ruso, con Kirill Levnikov como juez central. Rustam Mukhtarov y Andrey Vereteshkin serán los guardalíneas y Nadezhda Gorinova será la cuarta árbitra. No habrá VAR

13:51 - | FORMACIÓN PERÚ: Gallese; Inga, Gruber, Garcés, López [C]; Pretell, Castillo, Concha; Vidales, Cabrera, Valera

13:50 - | FORMACIÓN CHILE: Vigouroux; Salinas, Román, Kuscevic, Suazo [C]; Loyola, Núñez, Osorio, Millán; Cepeda, Aravena

13:43 - | Córdova: "Jugar con Perú siempre es complicado porque tienen jugadores con buen pie. El partido más importante es el que viene"

13:42 - | Nicolás Córdova: "Vamos a ver a otros muchachos. Lo importante es que sumen minutos, para eso son estos partidos"

13:42 - | Ya acabaron los trabajos precompetitivos. En minutos se vendrán los equipos de regreso al terreno de juego

13:24 - | Chile y Perú ya realizan el calentamiento previo a su amistoso internacional en Sochi, Rusia. El estadio está casi vacío

