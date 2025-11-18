La Roja enfrenta a Perú en su último amistoso de 2025
Sigue la previa, el partido y las reacciones en Cooperativa.cl
Sigue la previa, el partido y las reacciones en Cooperativa.cl
La selección chilena cierra el año con su segundo amistoso en Rusia, esta vez ante Perú en una nueva edición del "Clásico del Pacífico".
0-1: 33' Alex Valera, de penal (PER); 1-1: 53' Felipe Loyola (CHI); 2-1: 59' Darío Osorio (CHI)
15:57 - | ¡BEN BRERETON SE PERDIÓ EL TERCERO Y ACABÓ EL PARTIDO! El delantero desperdició un mano a mano con Gallese en la última. De todas maneras, La Roja remontó por 2-1 ante Perú, pese a la expulsión de Román
15:23 - | ¡GOOOOOOOOOL DE CHILEEEEEE! Darío Osorio recuperó, se mandó un carrerón y venció a Pedro Gallese en el mano a mano. La Roja lo da vuelta y vence por 2-1 a Perú
15:17 - | ¡GOOOOOOL CHILENOOOOO! Salinas atacó al primer palo en un córner. Gallese atajó como pudo, pero Felipe Loyola cazó el rebote para el 1-1 de La Roja ante Perú
15:08 - | ¡EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO! La Roja está 1-0 abajo en su amistoso contra Perú
15:06 - | Los jugadores ya regresan a la cancha para reanudar las acciones
14:57 - | ¿Qué debe cambiar La Roja de cara al segundo tiempo para buscar la remontada ante Perú? Comenta con #Cooperativa90 en redes sociales o manda un mensaje de voz al 56978880770
14:52 - | ¡PRIMER TIEMPO TERMINADO! La Roja cae por 1-0 en su amistoso con Perú en Sochi
14:39 - | ¡Gol de Perú! Alex Valera no falló desde el punto penal. La Roja cae por 1-0 ante el cuadro bicolor y está con uno menos tras la expulsión de Iván Román
14:36 - | ¡PENAL PARA PERÚ Y EXPULSIÓN EN CHILE! La Roja cometió un error en la salida. Iván Román la perdió y bajó a Alex Valera cuando se iba en demanda del arco
14:05 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! La Roja cierra su año 2025 enfrentando a Perú en un amistoso internacional en Sochi, Rusia
14:04 - | Listo el sorteo entre los capitanes Gabriel Suazo y Pedro Gallese. El duelo está por comenzar
13:59 - | ¡Manos al corazón! Ahora es turno para el himno nacional de la República de Chile
13:59 - | En primer lugar se entona el himno de la República del Perú, cuya selección en el papel oficia como visitante
13:59 - | ¡EQUIPOS AL CAMPO DE JUEGO! Chile, Perú y los árbitros desfilan hacia la cancha en Sochi, Rusia, para su amistoso internacional
13:55 - | Primer movimiento en los túneles. Los suplentes y cuerpos técnicos se dirigen a sus respectivas bancas
13:53 - | El público sigue llegando al Estadio Olímpico Fisht, pero de todas maneras las gradas están mayormente desocupadas
13:52 - | El arbitraje será ruso, con Kirill Levnikov como juez central. Rustam Mukhtarov y Andrey Vereteshkin serán los guardalíneas y Nadezhda Gorinova será la cuarta árbitra. No habrá VAR
13:51 - | FORMACIÓN PERÚ: Gallese; Inga, Gruber, Garcés, López [C]; Pretell, Castillo, Concha; Vidales, Cabrera, Valera
13:50 - | FORMACIÓN CHILE: Vigouroux; Salinas, Román, Kuscevic, Suazo [C]; Loyola, Núñez, Osorio, Millán; Cepeda, Aravena
13:49 - | Desde este momento también puedes escuchar en vivo el relato de Cooperativa Deportes
13:43 - | Con la primera titularidad de Francisco Salinas y Lautaro Millán en la selección, ¿qué te parece la formación de La Roja para enfrentar a Perú? Comenta en redes sociales con #Cooperativa90 o manda un mensaje de voz al 56978880770
13:43 - | Córdova: "Jugar con Perú siempre es complicado porque tienen jugadores con buen pie. El partido más importante es el que viene"
13:42 - | Nicolás Córdova: "Vamos a ver a otros muchachos. Lo importante es que sumen minutos, para eso son estos partidos"
13:42 - | Ya acabaron los trabajos precompetitivos. En minutos se vendrán los equipos de regreso al terreno de juego
13:24 - | Chile y Perú ya realizan el calentamiento previo a su amistoso internacional en Sochi, Rusia. El estadio está casi vacío
13:21 - | Por el otro lado, el arribo y camarín peruano en Sochi
13:12 - | Revisa más imágenes del vestuario chileno en la previa del encuentro
13:05 - | Así fue la llegada de La Roja al estadio
13:05 - | Participa junto a Cooperativa Deportes
¿Cómo le irá a @LaRoja ante Perú en su último partido del 2025? #Cooperativa90 https://t.co/5eMoRMCSqp— Cooperativa (@Cooperativa) November 18, 2025
12:51 - | ¡ONCENA BICOLOR! Perú anunció su formación para desafiar a La Roja en su amistoso internacional
¡%uD835%uDDDF%uD835%uDDF6%uD835%uDE00%uD835%uDE01%uD835%uDDFC %uD835%uDDFB%uD835%uDE02%uD835%uDDF2%uD835%uDE00%uD835%uDE01%uD835%uDDFF%uD835%uDDFC %uD835%uDDFC%uD835%uDDFB%uD835%uDDF0%uD835%uDDF2 %uD835%uDDF6%uD835%uDDFB%uD835%uDDF6%uD835%uDDF0%uD835%uDDF6%uD835%uDDEE%uD835%uDDF9! %uD83D%uDC65— La Bicolor (@SeleccionPeru) November 18, 2025
%uD83D%uDD1C %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDEA %uD83C%uDD9A %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/yHr3g0A6GR
12:26 - | ¡FORMACIÓN CHILENA CONFIRMADA! Revisa la alineación de La Roja para su amistoso contra Perú en Rusia
12:04 - | Con el debut de su nueva camiseta: La Roja tiene listo su camarín en Sochi para el partido ante Perú
11:41 - | Se acerca el duelo de la selección chilena
11:41 - | El partido arranca a las 14:00 horas y tendrá transmisión de Cooperativa Deportes.
08:27 - | Mira la formación de la Roja de cara al duelo de este martes ante Perú.
[Fotos] La formación de La Roja para el amistoso contra Perú #Cooperativa90 https://t.co/owY3WM1Wrh pic.twitter.com/YWk0xKWMtq— Cooperativa (@Cooperativa) November 18, 2025
08:26 - | Revisa la previa del duelo entre Chile y Perú
La Roja quiere cerrar el año con abrazos en un nuevo "Clásico del Pacífico" ante Perú #Cooperativa90 https://t.co/PgUviigFE6 pic.twitter.com/PqJJiCdfU0— Cooperativa (@Cooperativa) November 18, 2025
Relacionados
Con Chile como posible protagonista: Rusia buscará ante FIFA organizar el "Mundial de los picados"
Influencer rusa se encandila con jugador de La Roja: "Mi crush latino"
Marcador Virtual: Chile vs. Perú
¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja frente a Perú?
Lo + de DeportesLeído
CMF sancionó a siete clubes del fútbol profesional por infringir sus deberes de información
Influencer rusa se encandila con jugador de La Roja: "Mi crush latino"
Audax Italiano maneja a su primer candidato para suceder a Juan José Ribera
Fernando Díaz en Viejos Cracks: Hay que reconocer que Coquimbo fue el mejor equipo del torneo
Bolivia se llenó de dudas de cara al repechaje tras dura caída ante Japón
Salió con las papeletas abiertas: Los problemas de Arturo Vidal para doblar sus votos