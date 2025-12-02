Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
La Roja Femenina enfrenta a Paraguay en duelo clave de la Liga de las Naciones
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El elenco nacional recibe a la escuadra guaraní en Rancagua.
El elenco nacional recibe a la escuadra guaraní en Rancagua.
Martes 2 de diciembre
Chile vs. Paraguay. 18:00 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.
16:37 - | El duelo de La Roja femenina ante Paraguay arrancará a las 20:00 horas en El Teniente de Rancagua
10:56 - | La Roja Femenina informó que la arquera Antonia Canales presentó un desgarro y quedó descartada para el partido ante Paraguay. En su lugar fue nominada la arquera de la U, Riana Cristancho