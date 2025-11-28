Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja femenina visita a Perú por la Liga de las Naciones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro dirigido por Luis Mena va en busca de la clasificación al Mundial 2027.

La Roja femenina visita a Perú por la Liga de las Naciones
La Roja femenina visita a Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, en busca de una pasaje al Mundial 2027.

Sigue el resultado por Cooperativa.cl:

  • Chile vs. Perú. 18:00 horas. Estadio Inca Garcilaso de la Vega

14:36 - | Repasa los detalles del duelo ante Perú

