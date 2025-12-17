La Roja Sub 16 remontó a Venezuela y se recuperó tras deslucido estreno en la Copa UC

La Roja Sub 16 se recuperó en la Copa UC tras vencer por 3-1 a Venezuela en el segundo día del torneo, resultado que le permitió mantenerse con opciones en el Grupo B luego del traspié sufrido en el debut ante Argentina.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Ariel Leporati, que tuvo dificultades para afirmarse en el primer tiempo y concedió un gol tras error del portero Máximo Hernández. José Gamboa fue quien abrió la cuenta (21') para la visita en el Claro Arena.

En el complemento el panorama cambió por completo. Los ajustes del cuerpo técnico surtieron efecto y Bayron Barrera (48'), mientras que el capitán Lucas López (49') apareció para dar vuelta el partido.

Con Venezuela desbordada por la presión alta, Amaro Riveros (55') selló el 3-1 definitivo, tras una buena acción colectiva nacida en campo rival.

Con este triunfo, Chile dejó atrás la dura goleada sufrida ante Argentina y sumó sus primeros puntos en el certamen juvenil.

El seleccionado nacional cerrará su participación en la fase de grupos este miércoles frente a Independiente del Valle.