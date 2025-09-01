La selección chilena ya trabaja con miras al duelo ante Brasil
El elenco nacional se reúne en "Juan Pinto Durán" bajo las órdenes de Nicolás Córdova.
13:00 - | Tampoco estarán en Maracaná el defensor Benjamín Kuscevic y el delantero Bruno Barticciotto, quienes se quedarán en Chile por molestias físicas
12:59 - | ¡Malas noticias para la Roja! De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes el seleccionado nacional Darío Osorio sufrió un desgarro y se perderá el duelo ante Brasil
14:37 - | Nicolás Córdova es consultado respecto a su madurez: Soy un técnico más maduro de lo que era cuando estuve en Palestino. Me tocó estar en Perú y Qatar, y ahora estoy más tranquilo, más sereno
14:33 - | Gabriel Suazo: Estoy feliz por Alexis, porque llega a un club grande y la idea es devolverlo a ese sitial. Con él tengo muy buena relación desde la selección, pero estoy convencido de que ayudará mucho al equipo
14:27 - | Nicolás Córdova: A la selección se viene a entrenar%u2026 Ayer les dije que el jugador de selección entrena más que otros. Se baja del avión, entrena
14:22 - | Nicolás Córdova: Siendo honesto, ninguno de ellos ("Generación Dorada") va a estar en 2030. Y sería irresponsable poner a jugadores que no van a estar, porque nuestro futuro es ahora. Se les agradece, pero hay que mirar hacia adelante
14:21 - | Nicolás Córdova habla de los arqueros citados: Estamos analizando quién puede ser el titular, y el parámetro es uno solo, el rendimiento
14:20 - | Gabriel Suazo: Estoy feliz por Alexis, llega a un gran club y estoy seguro que si él se lo propone, le irá bien y espero que así sea. Hay un grupo de jugadores y personas muy bueno que lo ayudará para que pueda rendir al máximo
14:19 - | Gabriel Suazo: A donde voy siempre trato de ayudar al equipo desde lo positivo y por más que nuestro presente no sea el mejor, para nosotros comienza una nueva etapa para pensar en lo que viene
14:17 - | Córdova: Hay que felicitar a Coquimbo porque lo ha hecho bien, y no solo este año. Y seguramente en un futuro mientras estemos nosotros, ellos tendrán jugadores en la selección
14:17 - | Nicolás Córdova habla con los medios y comenta la ausencia de jugadores de Coquimbo: Los dos jugadores que están siendo seguidos son Salinas y Chandía, y bajo nuestros parámetros ya tenemos a futbolistas que están por sobre ellos
14:13 - | Nicolás Córdova habla con los medios y comenta la ausencia de jugadores de Coquimbo: Este cuerpo técnico que el mejor lateral derecho es Ormázabal, y como extremo izquierdo tenemos a Cepeda, a Tapia y a Osorio
14:01 - | Ya habla Nicolás Córdova, quien está acompañado del zaguero nacional Gabriel Suazo
13:41 - | Nicolás Córdova hablará con la prensa a las 14:00 con miras al duelo ante Brasil.
20:16 - | La principal postal que dejó la práctica vespertina
%uD83C%uDF05 Atardecer promedio en casa %u2728%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1— Selección Chilena (@LaRoja) September 1, 2025
%uD83D%uDCF7 Carlos Parra - Comunicaciones FFCh. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/wxwcDKarU5
20:16 - | La Roja completó una doble jornada de trabajos bajo las órdenes de Córdova
Lunes doble jornada %uD83C%uDF05%uD83D%uDCAA— Selección Chilena (@LaRoja) September 1, 2025
%uD83D%uDCF7 Carlos Parra - Comunicaciones FFCh. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/ujI6xo47oG
15:42 - | Revisa algunas imágenes del entrenamiento en "Juan Pinto Durán"
15:05 - | Emiliano Ramos, jugador de Everton y flamante seleccionado chileno, comentó su primera nominación a la Roja adulta.
Emiliano Ramos: Es una gran responsabilidad jugar por @laroja #Cooperativa90 https://t.co/eknoSVErC3 pic.twitter.com/bR2Jd7kCGr— Cooperativa (@Cooperativa) September 1, 2025
14:01 - | La Roja vivió su segunda jornada de preparación para el duelo ante la "canarinha"
14:00 - | Rodrigo Echeverría se refirió a la ausencia de los jugadores de la "generación dorada" en la nómina
13:58 - | El atacante Ben Brereton se mostró "contento" en su llegada a nuestro país
09:31 - | Este lunes por la mañana llegó al país el primer contingente de seleccionados que militan en el extranjero, comandado por Ben Brereton
