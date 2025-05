Lawrence Vigouroux: Jamás renunciaré a mi sueño de llevar la camiseta de Chile

Pese a su buen presente en Swansea City, el portero nacional Lawrence Vigouroux analizó el escenario que lo mantiene lejos de tener su debut en La Roja y apuntó al poco conocimiento que se tiene del ascenso inglés, pese a la presencia de otros compatriotas en dicha liga.

"Los periodistas y la gente de Chile no la entienden. Marcelino (Núñez), Ben (Brereton), Francisco (Sierralta) y yo jugamos en esta liga. Los estadios, la asistencia de hinchas y los complejos son mucho mejores que en la mayor parte del mundo. Igual, no me sorprende que no hablen de mí", reconoció a La Tercera.

El golero fue un poco más allá y reconoció que "por haber estado en la sub 20 y no jugar, y luego haberme ido a Everton y no haber jugado, nunca tendré el cariño de la gente que tienen otros jugadores".

Así y todo, el futbolista de madre jamaicana remarcó que "jamás renunciaré a mi sueño de llevar la camiseta de Chile. Me costó muchísimo llegar a este nivel con Swansea City. Quiero ayudar a que se vuelva a ser una de las mejores del mundo".

Con respecto al complejo momento en Clasificatorias, Vigouroux aseguró que "tenemos que trabajar duro cada día para intentar alcanzar el repechaje. Nos quedan cuatro finales y vamos a dar todo para lograr nuestros objetivos".