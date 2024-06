"Los mejores momentos": Vidal recordó sus goles ante Perú para alentar a La Roja

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal, una de las ausencias más bulladas de la selección chilena en la Copa América 2024, alentó este viernes a La Roja previo a su debut en la competición contra Perú.

A través de su cuenta de Instagram, el histórico futbolista nacional compartió un video con algunos de los goles le ha marcado a la "Bicolor" defendiendo la camiseta de Chile.

"Vamos Chile carajo, hoy debe ser un gran día, como en los mejores momentos (así mismo)... Vamoooos carajoooo!", escribió Vidal en su posteo, acompañado de la frase "todos juntos somos más fuertes".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

El volante ha abordado en varias ocasiones su ausencia para esta Copa América, expresando su sorpresa y molestia con la decisión del actual director técnico de La Roja, Ricardo Gareca.

"No lo conozco. Él (Ricardo Gareca) sabe quién es Vidal. Los peruanos saben cuántos goles les metí en estos ocho años que estuvo él. Hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil, pero se ve que es un gran entrenador por cómo le ha ido en los equipos que estuvo", expresó hace unos días el mediocampista de los albos.