Miranda y el triunfo ante Perú: El beneficio es para los jugadores, para seguir creciendo en este proyecto

Sebastián Miranda, técnico interino de la selección chilena, atendió a los medios reunidos tras la victoria en el amistoso frente a Perú y aprovechó la instancia para valorar el proyecto que está comandando Nicolás Córdova, destacando el resultado en La Florida.

"La importancia de ganar era relevante, porque hace mucho tiempo que no se ganaba y que no hacíamos goles. Los jugadores interpretaron el partido de buena manera, generaron muchas ocasiones de gol y pudimos concretar, y el equipo no aflojó hasta el final", comenzó mencionando.

A ello, agregó: "No es fácil levantar un grupo después de haber quedado eliminado de las Clasificatorias para un Mundial y me deja muy contento tener un partido como el de hoy, con la intensidad que lo jugaron. (...) El mayor beneficio es para los jugadores, para su confianza y para seguir creciendo en este proyecto".

"Hubo jugadores como Guillermo Maripán y Felipe Loyola que llegaron con molestias, pero aun así quisieron viajar y estar con nosotros, y eso muestra el compromiso y que les interesa esto que estamos formando", aclaró Miranda.

Finalmente, el técnico que dirigirá a la Sub 17 en el Mundial de este año sostuvo: "La mayor virtud que tenía el rival por las características de sus jugadores iba a ser era la velocidad y la habilidad que tenían sus extremos. Entonces, obviamente nos desajustamos y tuvimos que correr para atrás, pero creo que también se hizo de muy buena manera".

"Con la Sub 17 mantenemos un equipo corto. Cuando logramos la clasificación al Mundial fuimos protagonistas, no solamente defendiendo. Lamentablemente en la fase final no pudimos prolongar esos partidos, pero esperamos hacer un buen papel", cerró.