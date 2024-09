Nelson Tapia rematará la "camiseta mufa" que usó en el Mundial de 1998

El exarquero de la selección chilena Nelson Tapia fue el titular en el retorno de la Roja a un Mundial en Francia 1998 y estuvo a punto de ser protagonista de la primera victoria munidialista de un combinado nacional desde 1962 en el partido ante Austria.

En aquel partido Tapia usó una camiseta verde, un color considerado por muchos como mufa y así lo sintió él aquel día dado que tras la apertura de la cuenta lograda por Marcelo Salas, Ivica Vastic marcó el empate cuando se jugaban los descuentos echando por tierra el triunfo nacional.

"Tuve compañeros y un técnico uruguayo a quienes no les gustaba el color verde. Bueno, me transmitieron esa idea y casi siempre que jugué con una camiseta verde, no me fue bien. Esta ya la transpiré. El utilero no tenía que llevar camisetas verdes, pero llevaron 12. Me tocó jugar ese día con Austria. Toros ustedes saben lo que sucedió", comentó a la empresa que subastará la prenda.

Tapia hay otros elementos que usó a lo largo de su carrera: una camiseta que cambió con Claudio Bravo cuando ambos se toparon en 2003 en la final del Clausura 2003.