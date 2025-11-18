Nico Córdova fue el protagonista de los memes tras la victoria de La Roja sobre Perú en Rusia
Publicado:
Fotos Destacadas
El conteo de votos de la apretada primera vuelta
Las figuras del deporte que fueron electas y los que perdieron en los comicios
Con mensajes futboleros: Los memes deportivos que se viralizaron durante las elecciones
Fotos Recientes
Nico Córdova fue el protagonista de los memes tras la victoria de La Roja sobre Perú en Rusia
Loyola y Osorio lideraron la reacción y victoria de La Roja con uno menos ante Perú
La formación de La Roja para el amistoso contra Perú
La Roja venció por 2-1 a Perú este martes en Sochi, Rusia, y en redes sociales los usuarios celebraron con irónicos memes por los triunfos consecutivos que logró Nicolás Córdova, cuestionado DT interino, en esta gira internacional amistosa con la selección chilena.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados