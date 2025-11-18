Síguenos:
Nico Córdova fue el protagonista de los memes tras la victoria de La Roja sobre Perú en Rusia

La Roja venció por 2-1 a Perú este martes en Sochi, Rusia, y en redes sociales los usuarios celebraron con irónicos memes por los triunfos consecutivos que logró Nicolás Córdova, cuestionado DT interino, en esta gira internacional amistosa con la selección chilena.

