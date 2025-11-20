Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Nicolás Córdova extiende su paso por Europa: Visitará a Chelsea y Manchester City

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Mientras el grueso de la delegación chilena retornó al país, el técnico interino permaneció en Inglaterra con una agenda enfocada en el estudio de academias de élite de la Premier League.

Nicolás Córdova extiende su paso por Europa: Visitará a Chelsea y Manchester City
El entrenador interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, permaneció en Europa, donde realizará una "mini gira" en Inglaterra a modo de capacitación profesional, según informó Felipe Correa, gerente de selecciones.

El objetivo de Córdova es aprovechar su estancia en el Viejo Continente para observar de cerca el trabajo formativo de los clubes más importantes del mundo. "Nicolás se quedó en Londres. Coordinamos ahí algunas visitas a la academia de Chelsea, partidos de la Premier, tenía visitas también a la academia del City", detalló Correa.

Esta decisión se alinea con el rol que Córdova desempeña no solo en la selección adulta, sino como Jefe Técnico de las Selecciones Juveniles. La idea es traer conocimientos frescos para aplicar en las series menores de Chile.

"Son muchas cosas muy relevantes para seguir construyendo un proyecto que no solamente es de la selección adulta, sino que es de recambio del fútbol nacional y (Nicolás está) muy comprometido con eso", sentenció Correa, reafirmando la confianza en el trabajo que el entrenador está realizando más allá de los resultados inmediatos en la cancha.

La Roja ganó sus dos partidos en la gira por Rusia.

Las + leídas
