¿Otro repaso a Palacios? Jara agradeció a excompañeros que "nunca se negaron a ir" a La Roja

Gonzalo Jara, histórico defensa bicampeón de América, tuvo su partido de despedida del fútbol profesional este sábado y aprovechó la instancia, en su discurso de agradecimiento, para agradecer a sus excompañeros por el compromiso que siempre tuvieron con La Roja, justo en el día en que Carlos Palacios se bajó de la selección, que marcha colista en las Clasificatorias y debe visitar a Colombia el martes.

Jara explicó que la idea del partido de despedida era "devolver algo a mis compañeros. A muchos nos les tocó ganar con la selección ni tener la fortuna que tuve yo de levantar la Copa América y después otra".

"Desde 2007, cuando comencé y debuté en Clasificatorias, muchos fueron pasando, muchos no quedaron, pero fueron cambiando procesos. Ellos fueron parte de una generación. Quizás no les tocó ganar, no les tocó estar, pero siempre estuvieron para la selección. Nunca se negaron a ir, siempre quisieron vestir la camiseta de Chile", expresó Jara, desatando los aplausos de los hinchas en el Bicentenario La Florida.

"Nos tocó perder muchas veces. perdimos más veces de las que ganamos. Agradezco que vinieran, a muchos no les tocó ganar, pero hicieron el mismo proceso, el mismo esfuerzo que yo hice cuando soñé con ser futbolista", sentenció.