Paulo Díaz: Espero estar de la mejor manera para enfrentar la Copa América

Paulo Díaz, defensa de La Roja, abordó la lesión que sufrió hace un par de semanas en River Plate y manifestó su deseo de llegar en la mejor forma posible para la Copa América.

"Tuve problemas en la rodilla, pero después, la verdad me he sentido bastante bien. He tenido continuidad con River, he jugado prácticamente todos los partidos, vamos a llegar bien y espero estar de la mejor manera para enfrentar la Copa América", declaró en un evento de la marca Nike.

Díaz también se refirió a su rol como uno de los jugadores más experimentados del plantel.

"Como todas las Copas América, uno quiere aportar lo mejor para el grupo. Soy uno de los más grandes, pero me siento igual, no cambia nada dentro del grupo, ellos me entienden y me saben querer como soy. Me siento bastante bien y espero que hagamos una gran Copa América, no solamente yo, sino todo el grupo", explicó.

Finalmente, manifestó que "espero que de aquí en adelante sea distinto ser de los más grandes, tomar ese rol, y compartir experiencia para los jóvenes y ayudarlos, para remar para el mismo lado y competir la mayor parte del torneo".

El próximo desafío de Díaz y La Roja será el martes 11 de junio ante Paraguay, a las 20:00 horas (00:00 GMT) en un amistoso en el Estadio Nacional.

El debut en la Copa América, en tanto, será el viernes 21 de junio ante Perú, en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.