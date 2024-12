Resumen 2024: Un año de balance amargo dio inicio a la era Gareca en La Roja

Culmina el 2024 y también el primer año de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena; periodo que fue de más a menos y tiene La Roja complicada en las Clasificatorias, aunque aún con opciones matemáticas.

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo, el interinato de Nicolás Córdova para enfrentar a Ecuador y casi dos meses de incógnita, el "Tigre" fue anunciado como nuevo seleccionador nacional el 24 de enero.

Un día después tuvo su presentación en conferencia de prensa. Con Chile en el octavo lugar –luchando por el repechaje– admitió que "el objetivo no es alcanzar la punta", pero que La Roja "no está demasiado lejos del Mundial".

El arranque del proceso fue prometedor con la gira del combinado criollo por Europa en la fecha FIFA de marzo, inicio del año a nivel selecciones.

Todo fue miel sobre hojuelas el día 22 de marzo, con un triunfo de 3-0 contra Albania gracias a los goles de Eduardo Vargas, Marcos Bolados y Víctor Dávila.

Pasados cuatro días, Chile volvió a la cancha y dejó postivias sensaciones en su caída por 3-2 contra Francia en Marsella. El "Equipo de Todos" mostró una energía renovada en comparación con el triste 2023.

Las expectativas crecieron con un notable 3-0 sobre Paraguay en el Estadio Nacional el 11 de junio, justo antes de emprender rumbo a Estados Unidos para la Copa América, que tuvo un final desolador.

La Copa América: Un olvidable paso sin goles

El cometido esperanzador de los amistosos se derrumbó al momento de competir de forma oficial. La Copa América 2024 resultó en un duro portazo para la selección.

El estreno fue un opaco 0-0 contra Perú, rival directo en la zona baja de las Clasificatorias. Las acciones destacaron con el férreo resguardo "incaico" y la ineficacia chilena para generar peligro, pese a la amplia tenencia de balón.

Luego vino una derrota contra Argentina por 1-0, marcada por el discutido arbitraje del brasileño Andrés Matonte, que desestimó penal sobre Víctor Dávila en el inicio –tras un manotazo de Nicolás Otamendi-, y una posible expulsión de Rodrigo de Paul por un feroz golpe a Gabriel Suazo en el minuto 27.

En aquel encuentro tuvo que relucir la figura de Claudio Bravo, quien repelió los múltiples ataques trasandinos y que incluso fue elegido por la organización como figura del partido. El referato marcó y caldeó ánimos, pero a nivel de juego se notó la superioridad rival.

La Roja estaba obligada a vencer a Canadá en la última fecha grupal, junto con esperar que Perú no diera un batacazo de proporciones contra Argentina.

Sin embargo, el arbitraje volvió a la discusión, esta vez con una jugada clara: En apenas cuatro minutos, Rodrigo Echeverría recibió un codazo en la cara por parte de Moise Bombito antes de un córner.

El juez colombiano Wilmar Roldán no vio la acción entre el tumulto, pero de forma increíble los oficiales del VAR no lo invitaron a una revisión. El argumento, conocido posteriormente al revelarse los audios, era que el movimiento "no fue para pegar".

A mitad del primer tiempo Gabriel Suazo fue expulsado tras una controversial segunda tarjeta amarilla, cuya acción de origen incluso sembró la discusión sobre si fue infracción o no.

Chile luchó para atacar, pero pasó sustos en defensa y no logró mover las cifras. De esta manera, La Roja quedó eliminada en primera ronda y terminó con un histórico registro negativo.

[CRONICA] ¡Eliminados! La Roja quedó fuera de la Copa América tras un amargo empate frente a Canadá #CooperativaContigo https://t.co/WqIbfVIvPI pic.twitter.com/3w4IkODjgx — Cooperativa (@Cooperativa) June 30, 2024

Por segunda vez en la historia Chile se despidió de una Copa América sin anotar goles: La primera fue en la edición inaugural, en 1916.

El certamen continental marcó el inicio de una caída libre del elenco criollo en el retorno del camino mundialista.

Al sótano de las Clasificatorias, pero con ilusión

La acción rumbo al Mundial 2026 volvió el 5 de septiembre con una holgada derrota de 3-0 contra Argentina en Buenos Aires, preludio de un traspié histórico.

Cinco días después, La Roja de Gareca sufrió la primera derrota de la historia a manos de Bolivia en condición de local, por 2-1.

La ineficacia nacional se estrelló con el pragmatismo bien ejecutado del elenco altiplánico para generar peligro pese a la amplia distancia de manejo del balón.

Los nacionales sufrieron el primer gol antes del cuarto de hora y lo perdido del equipo se reflejó en la llamativa y comentada salida de Ben Brereton en apenas 25 minutos, por un Vicente Pizarro que acabó lesionado. También quedó en la palestra el gol de Eduardo Vargas ante un lesionado arquero Carlos Lampe.

Hinchas pifiaron a Gareca por sustitución de Brereton en el primer tiempo #CooperativaContigo https://t.co/cTBVf5Bts8 pic.twitter.com/pFfZ1998zr — Cooperativa (@Cooperativa) September 10, 2024

La siguiente doble fecha, en octubre, dejó a Chile como colista de Sudamérica, tras una derrota por 2-1 contra Brasil en territorio nacional y la victoria de Perú en Uruguay.

Luego, la situación de La Roja se agudizó con un apabullante 4-0 en contra a manos de Colombia en Medellín, frente a un elenco absolutamente descolocado.

Los duros cuestionamientos hacia Gareca se acrecentaron con otro de sus numerosos viajes. El DT partió a Argentina apenas cuatro días después de la goleada sufrida en tierras "cafetaleras", con motivo de celebrar el día de la madre en el país trasandino.

La siguiente doble jornada marcó el regreso de Arturo Vidal a la selección chilena luego de una larga ausencia, siendo su primera convocatoria por parte de Ricardo Gareca.

Posteriormente, el 15 de noviembre, se cosechó un empate sin goles contra Perú en Lima, resultado que no ayudó en demasía para la tabla. Los dardos contra el DT se acrecentaron por presentar cambios cuando quedaban un par de minutos en los descuentos.

Tras un año para el olvido en el balance, la última parada internacional del 2024 encendió una cuota de ilusión gracias a la combinación de resultados.

Chile venció a Venezuela en un movido partido que acabó 4-2 con doblete de Lucas Cepeda. La Roja pasó al penúltimo lugar, pero recortó distancia y quedó a cuatro puntos de zona de repechaje.

[CRONICA] La Roja se hizo fuerte en casa ante Venezuela y salió del fondo en las Clasificatorias #CooperativaContigo https://t.co/V5WYtbO1kw pic.twitter.com/dtHvCcfX2b — Cooperativa (@Cooperativa) November 20, 2024

Pese a terminar justo en la cola del Top 50 del ranking FIFA, Ricardo Gareca envió un mensaje de esperanza rumbo al 2025, que iniciará con un amistoso en febrero cuya fecha y rival están por definirse.