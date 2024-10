Ricardo Gareca: "De ninguna manera me bajo de la posibilidad del Mundial"

Ricardo Gareca, DT de La Roja, repasó la derrota contra Brasil y la complicada situación de Chile en las Clasificatorias, manteniendo el optimismo por remontar en la tabla pese a la amplia distancia con sus rivales, y remarcó que no se bajará de la selección, ya que su meta es llegar al Mundial de 2026.

"Yo lo veo como lo ven todos. Lógicamente que todas las derrotas duelen. Hay un análisis más profundo y también una realidad. Las fechas pasan y nos obliga a exigirnos más para sumar de a tres, que es un primer objetivo junto a la clasificación. Se comprime todo", dijo en conferencia.

"Me gustó la actitud del equipo, era algo necesario y con los muchachos quedamos conforme en general con todo. Lógicamente no alcanza, pero tenemos que seguir trazando este camino", sumó.

Gareca, que agradeció el apoyo de la gente, señaló que "el dolor durará lo que tenga que durar, pero rápidamente uno tiene que cambiar su estado de ánimo y preparar el partido con Colombia".

"Tenemos que tratar de ir a Barranquilla a sacar un buen resultado. Si mantenemos esto lo podemos lograr, independiente del nivel que muestra Colombia en estos momentos. Conociendo a los muchachos, creo que todo es posible", señaló.

El DT mencionó que "Tenemos que reaccionar. también hubo iniciativa en ir a buscar , cuando se pudo" y que el partido "fue bastante parejo". También complementó que "me gustó en general y es difícil decirlo después de una derrota, pero uno acepta que nos falta mejorar".

"Me deja con mejores sensaciones este partido que el anterior (ante Bolivia). Este tipo de situación nos va a permitir crecer. Yo sigo pensando en este (camino clasificatorio). Reconozco que los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe", añadió.

"Quedan muchos puntos, necesitamos una buena racha e hilvanar triunfos. Todavía queda margen. De ninguna manera me bajo de la posibilidad del Mundial. Perder nos aleja, soy consciente, pero mientras los números me dan tengo fe y confianza. No cambio el discurso", recalcó.

Por otro lado, el técnico declaró que en la interna "no hay ningún ambiente pesimista, pese a la situación crítica que estamos pasando".

La Roja tendrá que ir a buscar puntos a Colombia el martes 15 de octubre a las 17:30 horas de Chile. Podrás seguir todos los detalles en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.