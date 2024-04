Ricardo Gareca: Vidal y Medel son muy importantes y los tenemos en cuenta

El técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, aseguró que tanto Gary Medel como Arturo Vidal tienen las puertas abiertas dado que son jugadores que no necesitan una adaptación.

"Son muy importantes (Gary Medel y Arturo Vidal). Esos muchachos de tantos partidos que tienen, por ahí uno empieza a ver, en el momento en que no estén o por diferentes circunstancias, cuáles serán las opciones. En qué nivel están ellos y en qué nivel de competencia y exigencias están. Hay un montón de cosas por analizar pero son muchachos que uno nunca deja de tener en cuenta", explicó Gareca a la Radio Carve Deportiva, de Uruguay.

"Arturo Vidal y Gary Medel son muy importantes en la selección y los tenemos en cuenta permanentemente. Ellos vienen y juegan, y no hay problema. No necesitan una adaptación, tienen muchos partidos internacionales con la selección", agregó.

Respecto a sus primeras semanas en la Roja, Gareca expresó que "tenía una alta impresión del jugador chileno por haberlos enfrentado tantas veces".

"El balance de estos 2 partidos que nos tocó jugar quedamos bastante conformes, pero hay muchas cosas para mejorar y con cosas para seguir mejorando", añadió.

Gareca también se refirió a Ben Brereton y a su limitante idiomática: "A Brereton que no hable fluido el español no lo va a condicionar en una convocatoria, pero me gustaría que aprenda español estando en una selección de habla hispana", expresó.

Por último aseguró que "me gustaría que el pueblo chileno tenga fe y tenga confianza".

"Siempre soy de creer que tiene que nacer una química de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ojalá que el hincha pueda empezar a creer en su selección", finalizó.