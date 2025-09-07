Sergio Rochet: "Sabemos que Chile es una selección golpeada, pero tienen un buen recambio"

El arquero de la selección uruguaya, Sergio Rochet anticipó lo que será el duelo ante La Roja en el Estadio Nacional en la última fecha de las Clasificatorias sudamericanal al Mundial 2026.

"Sabemos que Chile es una Selección que está golpeada, ya descalificada, pero tienen un buen recambio y mucha gente que se quiere mostrar, y eso lo hace difícil", manifestó el guardameta charrúa.

El cancerbero de Internacional de Porto Alegre advirtió a la Roja que "vamos a hacer nuestro juego, como hacemos en todas las canchas, con la responsabilidad de representar a Uruguay aunque ya tengamos el objetivo cumplido".

Cabe recordar que el choque entre Chile y Uruguay en el estadio Nacional está programado para las 20:30 horas de este martes 9 de septiembre.