Suazo y el triunfo ante Perú: No se jugaba nada, pero quisimos demostrar que queremos competir

La selección chilena volvió a sonreír después de ocho meses sin victorias, por lo que fue Gabriel Suazo quien en su rol como capitán sacó la voz y destacó la disposición del grupo para iniciar un nuevo ciclo tras la victoria en el amistoso ante Perú disputado en La Florida.

"Muy feliz por los muchachos que vienen dando sus primeros pasos por la selección. Ya lo dijimos en la pasada fecha FIFA, comenzamos nuestro ciclo pensando en la siguiente Copa América y en el próximo Mundial", comentó el jugador del Sevilla.

Tras esto, agregó: "Quizás que no era el partido más atractivo para la mayoría. Jugar en el Bicentenario, cancha sintética, un amistoso con Perú que no se jugaba nada, pero quisimos demostrar que queremos competir. Queremos llevar a la selección donde tiene que estar".

Respecto a su liderazgo en la selección, Suazo le bajó el perfil: "Sigo siendo la misma persona de siempre, no cambio por llevar el brazalete. Esos son los valores que me inculcaron mis padres y los llevo a donde sea. Quizás eso me ha permitido tener esta oportunidad de ser uno de los capitanes, pero no es algo que busque", expresó.

Finalmente, al consultado por una posible llegada de Manuel Pellegrini, expresó que "ha estado en los mejores clubes del mundo y lo ha demostrado en todas partes donde ha estado. Si toma la selección, sería un tremendo entrenador, pero eso es decisión de la gerencia".