"Todos sabemos lo que hizo": La dura respuesta de Carlos Palacios a Johnny Herrera

El jugador de Colo Colo Carlos Palacios utilizó sus redes sociales para disparar con todo hacia Johnny Herrera por sus dichos respecto a La Roja y las dudas que el albo en algún momento tuvo de participar en el seleccionado.

Herrera, en su rol de comentarista, señaló que "no cualquier piñiñento, no cualquier pelagato le puede decir que no a la selección".

Palacios, en una transmisión en Instagram, señaló: "Ese weón tiene que mirarse el currículum y acordarse que tiene una vida atrás. Que no venga a hacerse el bonito porque habla y es periodista (sic)".

"Todos sabemos lo que hizo ese weón, ¿o no? Tiene que mirarse el currículum primero para hablar de los demás", continuó en referencia al fatal atropello que Herrera protagonizó en 2009 y terminó con la muerte de Macarena Casassus.

"Más encima, habla de la selección y fue puro a sentarse en la banca, el malo culiao (sic)", finalizó el fragmento compartido en las redes.

Hace una hora atrás Carlos Palacios hizo un live en Instagram y destrozó a Herrera 👀😂 #VamosColoColo pic.twitter.com/Oi5AzGTR6K — El Diario Albo 🇨🇱 (@DiarioAlboCl) October 5, 2024

"Habló el sin memoria que no se acuerda el currículum que tiene y no por jugar fútbol. Lo mejor que pudo hacer es hablar en la tele, porque con la pelota en los pies no creo tampoco", recalcó Palacios mediante una historia en su Instagram.